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أكثر من 25 ألفا سجلوا اسمائهم للترشح للانتخابات النيابية بايران حتى ظهر الجمعة

أكثر من 25 ألفا سجلوا اسمائهم للترشح للانتخابات النيابية بايران حتى ظهر الجمعة
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في ايران ان عدد المسجلين اسمائهم ضمن حملة التسجيل الاولي لاسامي المقدمين ترشيحهم للانتخابات النيابية في ايران تخطى الـ 25 الفا و157 شخصا حتى الساعة 14 من ظهر اليوم الجمعة.

العالم - ايران

وقال محسن اسلامي ان هؤلاء الاشخاص قاموا بالتسجيل الاولي لاسمائهم على البوابة الالكترونية الخاصة بالتسجيل.

وحسب القانون الانتخابي الجديد في ايران فان التسجيل الاولي لاسامي المترشحين للانتخابات النيابية في دورته الثانية عشرة قد بدأ 7 اغسطس الحالي وسيستمر حتى الساعة 18 من يوم الاحد 13 اغسطس.

ولن يتم تمديد هذه المهلة وان التسجيل النهائي للمترشحين والذي سيبدأ في تاريخ 19 اكتوبر ويستمر اسبوعا واحدا رهن بهذا التسجيل الاولي.

وتجري الانتخابات النيابية في ايران يوم الاول من مارس القادم بالتزامن مع انتخاابات مجلس خبراء القيادة في دورته السادسة.

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