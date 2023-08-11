أكثر من 25 ألفا سجلوا اسمائهم للترشح للانتخابات النيابية بايران حتى ظهر الجمعة

العالم - ايران

وقال محسن اسلامي ان هؤلاء الاشخاص قاموا بالتسجيل الاولي لاسمائهم على البوابة الالكترونية الخاصة بالتسجيل.

وحسب القانون الانتخابي الجديد في ايران فان التسجيل الاولي لاسامي المترشحين للانتخابات النيابية في دورته الثانية عشرة قد بدأ 7 اغسطس الحالي وسيستمر حتى الساعة 18 من يوم الاحد 13 اغسطس.

ولن يتم تمديد هذه المهلة وان التسجيل النهائي للمترشحين والذي سيبدأ في تاريخ 19 اكتوبر ويستمر اسبوعا واحدا رهن بهذا التسجيل الاولي.

وتجري الانتخابات النيابية في ايران يوم الاول من مارس القادم بالتزامن مع انتخاابات مجلس خبراء القيادة في دورته السادسة.