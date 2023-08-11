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استجابة لمراسلة وجهها عدد من النواب التونسيين..

قيس سعيد يقوم بزيارة غير معلنة لمنشأة طبية وحجز الأرشيف

قيس سعيد يقوم بزيارة غير معلنة لمنشأة طبية وحجز الأرشيف
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام تونسية إن الرئيس قيس سعيّد، قام مساء الخميس بزيارة غير معلنة إلى المحطة الاستشفائية حمام بنت الجديدي بالحمامات من ولاية نابل شمال شرقي تونس.

العالم _ تونس

وتم ترميم المحطة الاستشفائية حمام بنت الجديدي وافتتاحها رسميا من قبل والية نابل صباح ملاك ووزير الصحة علي مرابط.

وأشار المصدر في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" إلى أن الزيارة لم تدم أكثر من 15 دقيقة.

وصرح بأنه تم خلال الزيارة حجز الأرشيف في ما يبدو استجابة لعريضة وجهها عدد من نواب الجهة إلى رئاسة الجمهورية طلبا للتدقيق في مصاريف الترميم التي ناهزت 5 ملايين دينار (حوالي 1.6 مليون دولار).

وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شكوك حول دقة المبالغ ومواصفات الترميم.

هذا وذكرت إذاعة "موزاييك" أنه تم خلال الزيارة السريعة التي أداها الرئيس سعيّد بصفة غير معلنة إلى المحطة الإستشفائية حمام بنت الجديدي بالحمامات بتغيير لافتة التدشين.

وتم وضع لافتة جديدة اكتفت بذكر اسم وزير الصحة في حين أن اللافتة القديمة التي ورد فيها أن تدشين المحطة الإستشفائية تم من قبل والية نابل ووزير الصحة علي مرابط.

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