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تونس: تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء يترأسها شخص يحمل جنسيتين..

تونس: تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء يترأسها شخص يحمل جنسيتين..
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام تونسية، يوم الجمعة، بأن السلطات تمكنت من تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء.

العالم _ تونس

وأكد صلاح الدين الراشدي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين (وسط غرب تونس) في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بـ 5 أشخاص من بينهم امرأة، من أجل "تكوين وفاق دولي للاتجار بالأعضاء".

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن الشبكة التي يترأسها شخص يحمل جنسيتين تركية وسورية وتضم محتفظا بهم وآخرين تم إدارجهم بالتفتيش، تقوم ببيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و30 ألف دينار (10 آلاف دولار).

وصرح الراشدي بأنه يتم تسفير الأشخاص نحو تركيا حيث تُستأصل الأعضاء المزمع الاتجار فيها.

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