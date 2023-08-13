هجوم شاهجراغ خطة مدروسة من أجل مرحلة جديدة من البلبلة + فيديو

العالم - خاص بالعالم

ولفت محمدي الى أنه بحسب البيان الصادر عن هذه المجموعة الارهابية فقد اكدوا فيه على الانتقام لتنفيذ الاعدام سابقا على منفذي العمل الارهابي على نفس المرقد، وبالتالي فإن القضية واضحة ولكن الاحداث متعددة.

ونوّه محمدي الى أن الاسرائيليين والبريطانيين لهم خريطة معينة وادارة واضحة للبريطانيين فهنالك خطة مدروسة من أجل خلق اعمال الشغب واوضاع غير مستقرة في المنطقة ولخلق مرحلة جديدة من البلبلة والفوضى وعدم الاستقرار داخل البلد.

وكان قد تعرض مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (شاهجراغ) في مدينة شيراز (جنوب ايران) مساء اليوم الاحد الى اعتداء ارهابي.

وأفادت وسائل الاعلام الايرانية ان شخصا استشهد خلال الاعتداء الارهابي الذي قاما به ارهابيين اثنين.

وفي هذه العملية الإرهابية قام اثنين من الارهابيين بمحاولة دخول مرقد شاهجراغ من باب المهدي وفتح نيران اسلحتهما على الزوار المتواجدين عند مدخل المرقد، وقد تم اعتقال أحد الإرهابيين واستطاع الثاني ان يهرب من مكان الحادث.

وحاليا أبواب المرقد مغلقة، واطراف المرقد خاضع لسيطرة القوات الامنية للعثور على الارهابي الثاني الذي قام بالاعتداء على المرقد الشريف.

وقد تعرض مرقد شاهجراغ (ع) لهجوم ارهابي خلال عام 2002 ، اسفر عن استشهاد 15 شخصا بينهم نساء واطفال واصابة أكثر من 20 آخرين بجروح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...