هل سيمنع إتهام ترامب من مشاركته بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة؟

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وأشار العطفي إلى أن تصريحات ترامب كانت العامل الاساسي في تشتيت الناخبين والعمل من النيل من الترامب وبالتالي لم يستطيع الترشح مرة اخرى.

ونوه العطفي الى ان الحكم في الولايات المتحدة الامريكية وحكم للمنظومة وليس للاحداث بمعنى ان المواطنين الامريكان يختارون بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب والذي يختار هوالمجلس.

ولفت العطفي إلى أن ترامب حاليا هو في مرحلة من المراحل التي سيتم النيل منه بسبب وجود مشاكل كثيرة لديه سواء في دفع الضرائب او في الابتزاز او الابتزاز الجنسي وغيرها، وبالتالي فانها موضوع ترامب لا علاقه له بالكيانات، هذه لان الكيانات موجودة والحقائق موجودة والادلة موجودة ولكنهم تغاضوا عنها في فترة حكمه وما بعد فترة حكمه، ولكنه عندما صرح ترامب استعدادا لحملته الانتخابية في عام 2024 بأن غزو العراق كان مبنيا على الكذب.

وكان قد أُمهِل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخصًا اتُهموا معه الاثنين على خلفيّة ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتّى تاريخ الخامس والعشرين من آب/ أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدّعية العامّة المكلّفة الملفّ فاني ويليس.

وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة “في غضون ستّة أشهر”.

واتهمت هيئة محلفين كبرى الاثنين في أتلانتا ترامب و18 شخصا آخر بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية، خصوصا من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع.

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

ومن جانبه، ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، بلائحة الاتهام الموجهة إليه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في ولاية جورجيا.

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