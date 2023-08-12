السوداني يستقبل بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم

العالم- العراق

ورحّب رئيس مجلس الوزراء بالوفد المسيحي، معرباً بحسب بيان لمكتبه الاعلامي عن تفاؤله بانتخاب شخصية مسيحية عراقية شابة على رأس الكنيسة الشرقية القديمة.

وأكد السوداني اتساع رحاب الوطن لجميع الأطياف والأديان المتآخية …

وأشار إلى" أساس المواطنة الجامعة للعراقيين، التي تزداد قوّة عبر التنوّع، والانفتاح على قبول الآخر، وهو أساس حاول الإرهاب ضربه وقد فشل في ذلك"، مؤكداً، أن" المسيحيين مكون أساسي للبلد، ونشيد بمواقفهم الوطنية ومساهمتهم في بناء العراق".

من جانبه، عبر غبطة البطريرك عن" تقديره لمواقف السوداني، ونظرته الشمولية بالمساواة في المواطنة لكلّ الطوائف والقوميات العراقية"، مؤكداً قرار البطريركية الشرقية بـ" العودة إلى الوطن الأم، موطنها الطبيعي منذ أكثر من ألف عام في ضوء الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق".