رفع الحجب عن تلغرام في العراق من الأحد

العالم- العراق

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت (12 آب 2023)، “تسترعي وزارة الاتصالات عناية المواطنين الاعزاء الى انها سترفع الحجب عن تطبيق تلغرام في العراق اعتباراً من يوم غد الأحد”.

ولفت بيان الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي “بناء على توجيهات رئيس الوزراء” محمد شياع السوداني، وانها جاءت “لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق”.

وأضاف البيان “وبهذا الصدد تؤكد وزارة الاتصالات مجدداً انها لاتقف ضد حريات التعبير عن الرأي وانما تشدد على اهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وامنه وبيانات المستخدمين فيه”.

ومنذ مساء السبت الماضي، توقف بشكل مفاجئ، تطبيق “تلغرام” عن العمل في عموم العراق، ما سبب صدمة في الساحة الشعبية وتساؤلات عن سبب التوقف.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الأحد الماضي، حجب التطبيق مرجعة ذلك لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي والسلم المجتمعي”.

وقالت وزارة الاتصالات وقتها إن “حجب تطبيق تيلغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق سلامة التعامل بها خلافا للقانون”.