مسؤول عسكري: أي خرق للاجواء الايرانية له تداعيات هائلة

العالم - ايران

وقال العميد الهامي الذي زار منطقة الدفاع الجوي في أهواز (مركز محافظة خوزستان في جنوب غرب ايران) ان قدرات المنظومات الصاروخية والرادارية هي احدى اهم اجزاء الاستراتيجية العسكرية للبلاد للتصدي للتهديدات المحتملة للأعداء وان أي خرق للاجواء الايرانية له تداعيات هائلة.

واضاف نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني ان هذه القوات تتحلى برؤية مستقبلية في رصد التهديدات بدقة ، وهي تتمتع بجهوزية بنسبة 100 بالمئة لتنفيذ مهامها.

واشار العميد الهامي ايضا الى التطور اللافت لقوات الدفاع الجوي الايرانية في مجال صنع وانتاج المنظومات الرادارية والصاروخية ، وأكد بأن تحسين مستوى واداء منظومات الدفاع الجوي يجري بشكل جاد وذلك دفاعا عن المصالح الوطنية، وللاحتفاظ بالقوة الرادعة.