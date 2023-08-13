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برنامج ثقافي لأطفال جنين لمشاهدة الحياة الطبيعية !

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

تنظّم في مخيم جنين في الضفة الغربية فعاليات ثقافية خاصة بالاطفال حيث تعرض على شاشات كبيرة أفلام للتعرف على العالم الخارجي للمخيم الذي لم يشهد سكانه وخاصة الاطفال منهم إلا مسلسل اقتحامات واعتداءات شبه يومية على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

لم تسافر منة الله من قبل؛ هذه المرة الأولى التي تشاهد فيها كوكب الأرض عبر شاشة لم تشاهد من خلالها إلا الحروب ودماء شهداء بعضهم تعرفهم والبعض الآخر عرفته من صورته.

وقالت منة الله الجندي لقناة العالم:"منذ الصغر تعودنا علی رؤية الجيش، ولحد الان لا نری سوی الجيش ولانری مظاهر کالبحر، فهم حرمونا من رؤيته، لدينا بحر حيفا وبحر عکا لکننا محرومين من الذهاب اليهما وأصبح حلمنا رؤية البحر".

الأطفال الفلسطينيين يقولون إن هذا الكوكب كبير جداً ولكنه ليس أكبر من أحلامهم.

كبر هؤلاء الأطفال على أصوات نيران الاحتلال وصور الشهداء علقت على مداخل ازقتهم الضيقة.

وقالت مدير مؤسسة فيلم لاب فلسطين، علا سلامة:"هذا البرنامج هو قسم من أعمال المؤسسات الثقافية فأطفال مخيم جنين بحاجة لحياة اجتماعية، فهم لايرون سوی شکل مستمر من القتل والموت وهم اطفال من حقهم ان يرون الحياة الطبيعية ولو لأيام معدودة. الهدف من هذا البرنامج اسناد اطفال المخيم وهذا مسؤوليتنا کلنا".

كيف صارت الأرض أرضا وكيف امتلأ الكون بكل هذا الخراب وكيف جاء أناس من عالم آخر ليقتلوا أحلامنا؛ هكذا يقول الأطفال.

تحت السماء وفوق أرض مخيم جنين جاء هؤلاء الأطفال لمشاهدة العالم عبر شاشة لم يروا من خلالها إلا اخبار اقتحامات والشهداء.

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شاهد بالفيديو.. برنامج ثقافي لأطفال جنين لمشاهدة الحياة الطبيعية !

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