بالفيديو: روسيا واوكرانيا.. استمرار حرب المسيرات

العالم - الأزمة الأوكرانية

حرب المسيّرات متواصلة بين روسيا وأوكرانيا. هجمات مكثفة تنفذها كييف بشكل شبه يومي داخل الاراضي الروسية لا سيما في شبه جزيرة القرم.

وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت في مقاطعة بيلغورود الحدودية فجر الأحد طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في الأراضي الروسية دون وقوع إصابات إو أضرار وذلك في حادث هو الثاني من نوعه في المقاطعة خلال ساعات.

يأتي هذا غداة هجوم اوكراني بعشرين مسيرة على القرم قالت روسيا انها اسقطتها جميعها اعقبها هجوم آخر بالصواريخ استهدف جسر كيرتش الرابط بين شبه الجزيرة وروسيا والذي تعرض لهجمات مماثلة سابقة.

سلطات القرم افادت بأن الدفاعات الروسية أسقطت السبت ثلاثة صواريخ بالقرب من الجسر. وفيما اكدت عدم تضرر الجسر قالت إن حركة السير توقّفت لبعض الوقت، قبل أن تستأنف مجددا.

الهجوم على جسر كيرتش وصفته وزارة الخارجية الروسية بالارهابي متوعدة بالرد عليه وقالت إنه عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر ولا يوجد أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية.

وعلى الجانب الاوكراني اعلنت كييف عن انجازات على جبهات الجنوب. الجيش الاوكراني قال إن قواته أحرزت تقدما السبت بالقرب من بلدة روبوتين على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا الجنوبية وتوغلت عند نقطة تقدمها مشيرا الى انها تنفذ هجمات دفاعية من هناك. كما اكد مسؤولون عسكريون استعادة السيطرة على اراض في الجنوب وقالوا ان القوات الاوكرانية تواصل عملية هجومية نحو ميليتوبول وبيرديانسك في مقاطعة زابوروجيا.

في المقابل اعلنت روسيا ان قواتها صدت خمسة هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وكبدتها خسائر كبيرة كما نفذت العديد من الغارات الجوية على مواقع اوكرانية في مختلف مناطق البلاد.