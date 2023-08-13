واردات ايران من السلع الاساسية بلغت 7.4 مليون طن

العالم - ايران

وقال رضواني فر ، في مؤتمر صحفي اليوم الاحد: حققت الجمارك الايرانية، ايرادات بلغت 59 ألف مليار تومان هذا العام مقابل 30 ألف مليار تومان مع نفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف: تم إرسال 1621 سيارة للجمارك هذا العام ، منها 928 سيارة في طور الإجراءات القانونية ، و 693 سيارة تم تخليصها من الجمارك.



وتابع قائلا: في الوقت الحاضر لدينا 4.8 مليون طن من السلع في الجمارك وعلى الارصفة والسفن ، منها 3.2 مليون طن في منطقة الجمارك ، و 14 سفينة في رصيف الميناء و 25 سفينة في المراسي تحتوي على 1.3 مليون طن من البضائع.



وأوضح مدير الجمارك الايرانية : أن 7.4 مليون طن من السلع بقيمة 4.8 مليار دولار دخلت البلاد في 4 أشهر من العام الجاري.



وتحدث رضواني فر ايضا عن البنزين وقال: لم نستورد البنزين في الايام الاخيرة. وفي العام السابق ، ارتبطت 43٪ من صادرات البلاد بتصدير البتروكيماويات والغاز ومكثفات الغاز بقيمة 23.5 مليار دولار.

وبخصوص التعاون الجمركي الإيراني مع دول الجوار ، قال: 75٪ من تجارة إيران مع الهند والصين والإمارات وتركيا والعراق، ومع معظم هذه الدول لدينا اتفاقيات جمركية ، وعندما ندخل في منظمات مثل شنغهاي، فانه يتم ابرام المعاهدات الجمركية معهم وتتم العمليات الجمركية بسهولة.