السوداني يستقبل السفيرة الأميركية لدى العراق

العالم- العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "رئيس الوزراء استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي"، مشيرا الى انه "جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين".

وأكد السوداني "مضيّ العراق بتنفيذ برامجه في الإصلاح على مختلف المستويات، والعمل على بناء الشراكات المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة"، مشددا على "الحاجة باستمرار الحوار بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم العلاقة في مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وعلى ضوء تطوّر قدرات القوات الأمنية العراقية".

من جانبها أعربت السفيرة الأميركية عن "حرص حكومة الولايات المتحدة على استمرار التعاون وتنمية المصالح المشتركة مع العراق".

وأشادت "بالجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة الأميركية واشنطن بين العراق والولايات المتحدة"، مؤكدة "استعداد بلادها لمواصلة الحوار البنّاء".