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عقد الاجتماع الأول للجنة الإيرانية اليمنية المشتركة

عقد الاجتماع الأول للجنة الإيرانية اليمنية المشتركة
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اليمنية أمس السبت بطهران.

العالم- ايران

وحضر هذا الاجتماع مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الشؤون الإدارية والتوظيفية ميثم لطيفي، بصفته رئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة، وسفير اليمن لدى ايران إبراهيم الديلمي وناقشا اوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وعبر المسؤولان الايراني واليمني عن ارتياحهما لعقد الاجتماع، واعربا عن أملهما في توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وقال لطيفي في الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون بين إيران واليمن: بالإضافة إلى التعاون المشترك الذي يمكن تشكيله في المجال الاقتصادي ، فان اوجه التعاون مفتوحة في مجال إدارة الموارد البشرية الحكومية ، والبنية العامة للحكومة ، وهيكل النظام الإداري للحكومة وتدريب المدراء الحكوميين.

من جانبه اعرب السفير اليمني ابراهيم الديلمي عن ارتياحه للعلاقات القائمة، وقال: هناك علاقات أقيمت في الماضي ولا تزال مستمرة، لكن آمل أن نتمكن من إدارة الاتصالات بطريقة متماسكة في اللجنة.

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