استخدام الذكاء الاصطناعي بالدفاع السيبراني اولوية منظمة الدفاع المدني

العالم- ايران

واعتبر رئيس منظمة الدفاع المدني الايرانية العميد غلام رضا جلالي، في اجتماع رؤساء وأمناء لجان الدفاع المدني للأجهزة التنفيذية بالبلاد، الذي عقد بحضور وزير النفط جواد أوجي، ومجموعة من مسؤولي الدفاع المدني للاجهزة التنفيذية ومسؤولي منظمة الدفاع المدني بالبلاد أن التهديدات الحالية الأكثر أهمية للبلاد هي التهديدات الهجينة وقال: في هذه التهديدات، نرى مزيجًا من الطاقات والقدرات والتقنيات التي تقود إلى أنماط مختلفة من التهديدات.

وأضاف: إن أحد مكونات التهديدات الهجينة هو مزج تقنيات مع بعضها البعض وفي مثل هذه الحالة ، أيًا كان الطرف الذي لديه إتقان أكبر للتكنولوجيا ، فيمكنه استخدامها بشكل أكبر لتحقيق أهدافه واليوم نرى أن نموذج التهديد هذا قد تم تطويره بالكامل.

وأوضح العميد جلالي أنه في مثل هذه الحالة ، يعد تحليل التهديد وتحديد التهديد الأساسي ، أي التهديد الذي قد يؤثر علينا ، مقولة مهمة للغاية وقال : التهديدات من صنع الإنسان تعتمد على عنصرين هما التكنولوجيا والاستراتيجية ، وكلاهما من العناصر الديناميكية لذلك ، من المهم جدًا بالنسبة لنا تحديد ودراسة وفهم التهديد الأساسي في كل مرحلة ، حتى نعرف ما هو التهديد الأساسي ونقوم بتعديل ومتابعة خططنا الدفاعية بناءً على هذا التهديد.

وافاد بان التحضير للسيناريوهات الأساسية للتهديدات الهجينة كان من البرامج الجانبية لمنظمة الدفاع المدني هذا العام وأوضح ان من المجالات الاخرى التي حظيت بتاكيد المنظمة هو برنامج حماية البنية التحتية للبلاد وفي هذا السياق ، وبعد ثلاث سنوات من الدراسة المتخصصة مع المتابعات التي تمت وبمساعدة جامعة مالك الاشتر ومراكز علمية أخرى في الدولة ، تم إعداد البرنامج الوطني لحماية البنية التحتية لأول مرة في البلاد .

وصرح رئيس منظمة الدفاع المدني أنه بناءً على تجربة التهديدات السيبرانية في العام الماضي ، تم تنفيذ جزء من الهجمات باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي ، وأشار الى انه على هذا الأساس تم هذا العام ، على صعيد التعامل مع الهجمات السيبرانية و قضايا الدفاع السيبراني هذا العام ، اعطاء أولويتنا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتجاه الدفاع السيبراني وتوفير الأمن في البنية التحتية وفي هذا السياق ، تم وضع الجهود المبذولة لاستخدام قدرات الشركات المعرفية على جدول أعمال منظمة الدفاع المدني في البلاد.