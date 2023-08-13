نائب: الاعتداء علی العزل في وقت الصلاة عنف وحشي +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال ميرتاج الديني في حديث خص به قناة العالم الاخبارية ان قوات الامن الايرانية اعتقلت منفذ الجريمة قبل أن يستطيع التوسع في جريمته.

وأکد ان منفذ الجريمة حاول قتل زوار مرقد شاهجراغ عند صلاة المغرب، لکن تدخل قوات الأمن منعته من قتل وجرح عدد أکثر من المصلين.

واعتبر ان الاعتداء علی المدنيين العزل في وقت الصلاة يدل علی عنف غير مبرر ووحشي من قبل تکفيريين يهددون الأمن والاستقرار في جميع دول العالم.

واستذکر تضحيات الشهداء الحاج قاسم سليماني وأبومهدي المهندس الذين بذلوا ارواحهم في طريق محاربة الارهاب ولجموا هذه الجماعات التکفيرية في العراق.

وأعلن محافظ فارس "محمد هادي ايمانيه" في حصيلة اولية عن استشهاد شخص واصابة 5 اخرين حتى الان حالة 3 منهم حرجة.

ويعتبر هذا الهجوم، ثاني هجوم ارهابي علی مرقد شاهجراغ سبقه هجوم ارتکبه تنظيم "داعش" الارهابي مساء يوم 26 تشرين الاول /اكتوبر عام 2022، خلف 13 شهيداً و30 مصاباً.

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