دراسة مشروع قانون خطة التنمية السابعة بالبرلمان اعتباراً من 10 ايلول

وقال علي رضا سليمي ، عضو اللجنة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي ، في إشارة إلى اجتماع اللجنة الرئاسية اليوم (الأحد): تمت مناقشة طريقة التعامل مع خطة التنمية السابعة ودراستها في الجلسة العامة للبرلمان.

وأضاف: "تقرر في جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون خطة التنمية السابعة في البرلمان اعتباراً من العاشر من ايلول سبتمبر".

وقال عضو اللجنة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي انه بعد مراجعة مشروع قانون خطة التنمية السابع في لجنة المواءمة ، أمام النواب 10 أيام لرفع مقترحاتهم للخطة في قاعة مجلس الشورى الاسلامي .