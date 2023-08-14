اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي اليوم للدفع بتنفيذ 'إعلان النوايا'

العالم- الاردن

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن وكالة الأنباء الأردنية قولها، أن زيارة الوفد الوزاري الاردني للإمارات غير محددة المدة و"تتضمن اجتماعا ثلاثيا يضم إلى جانب الوزير الإماراتي، وزير الطاقة الإسرائيلي.

وأضافت أن الاجتماع سيشهد "مناقشة مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدما نحو تنفيذ "إعلان النوايا" الذي وقعته الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الجانب الأميركي عام 2021".

وكانت البلدان الثلاث قد وقعت عام 2021 "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وبحسب ما تم إعلانه آنذاك، فإن "إعلان النوايا" يعني "الدخول في عملية دراسات جدوى، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا".