اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ

العالم - ايران

وحول اخر مستجدات الهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ، أضاف حجة الاسلام موسوي بأنه تم على الفور القاء القبض على الارهابي الرئيسي الذي بدأ بإطلاق النار في المرقد وخضع للإستجواب وهو لا يزال قيد التحقيق.

وتابع بأن احد المصابين في هذا الحادث حالته حرجة.

وكان حجة الاسلام موسوي أعلن في وقت سابق أن محققين خاصين وصلوا الى مرقد شاهجراغ للتحقيق في الحادث ويقومون حاليا بمتابعة القضية عن كثب.

كما أعلن سابقا عن إصدار أوامر قضائية للقبض على منفذي الحادث والتحقيق في القضية وأكد القبض على أحد الإرهابيين.

يذكر بأن هذا الهجوم الارهابي الذي وقع ليلة امس أسفر عن استشهاد شخص وجرح ثمانية اشخاص اخرين.

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واكد محمد هادي إيمانية محافظ فارس مساء الاحد ان الإرهابي الذي تم اعتقاله كان قد اطلق الرصاص عند أحد أبواب مدخل مرقد شاهجراغ مما أدى إلى استشهاد شخص واصابة 8 اخرين .

وقال قائد فيلق الفجر للحرس الثورة الاسلامية بمحافظة فارس ياد الله بوعلي: ان إرهابيا مسلحا بسلاح قتالي وثماني مخازن إضافية بدأ بإطلاق النار من خارج منطقة العتبة ثم يدخل العتبة المقدسة عبر باب المهدي مما أدى إلى إصابة 8 زوار داخل المرقد واستشهاد شخص.

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