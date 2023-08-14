أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 14 آغسطس 2023

افكار ..

الخدمات الصحية والعلاجية لنحو 25 مليون مواطن ايراني تصبح مجانية بالكامل

جوان ..

أرقام قياسية جديدة بعملية تسجيل أسماء المرشحين لخوض إنتخابات مجلس الشورى الإسلامي

خراسان ..

داعش بثاني جريمة إرهابية تستهدف مرقد شاهجراغ بشيراز.. إستشهاد شخص وإصابة ثمانية

ارمان امروز ..

هجوم إرهابي آخر يستهدف مرقد شاهجراغ بشيراز وإعتقال الإرهابي

رويش ملت..

وزير النفط.. لاتوجد اية مشاكل بمسار تامين وتوزيع البنزين وجميع محطات التوزيع فعالة

جمهوري اسلامي ..

منسوب مياه نهر هيرمند عادية وينبغي على طالبان أفغانستان احترام حصة ايران المائية

سياست روز ..

عاصفتان تعصفان بفرنسا, الإضرابات والتظاهرات الداخلية وكذلك فقدان النفود في القارة الأفريقية

عصر ايرانيان ..

قلق امريكي واسع من تزايد النفوذ الروسي في أفريقيا بعد الإنقلاب العسكري بالنيجر

مردم سالار ..

أمريكا تنشر مسيرات في الخليج الفارسي بعد إرسالها لقطع حربية إضافية ومقاتلات ومارينز

كيهان ..

القنصلية السعودية في مدينة مشهد تبدأ مهمها بإطار إستئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية

افتاب يزد ..

كييف تتحدث عن تحقيق القوات الأوكرانية تقدما ملموسا في هجومها المضاد بالجنوب

قدس ..

الرئيس الفنزويلي يدعو أمريكا للكف عن اثارة الحروب والنزاعات في العالم

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

رسالت ..

صحيفةُ رسالت كتبت عن الهجوم الارهابي الاخير على مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز وهو الثاني من نوعه خلال عام, وجاء في افتتاحية الصحيفة ( ينبغي إجتثاث جذور الإرهاب )..لايمكن النظر لهذا الهجوم الارهابي بمعزل عن مخططات اعداء الشعب الايراني لتفجير الاوضاع الداخلية .. وتوقيتُ الجريمة الارهابية الاولى التي استهدفت هذا المرقد الديني قبل نحو عام في خضم اضطرابات داخلية دليلٌ على ذلك.

ينبغي إجتثاث جذور الإرهاب بكل أنواعه وعدم الإكتفاء بالتصدي للإرهابيين وتصفيتهم على غرار ما حدث بالحادث الإرهابي العام الماضي بشيراز.

إن على اعداء الشعب الايراني المؤمن ان يُدركوا ان مثل هذه الجرائم الارهابية لن تزعزع ايمانه وعزمه على مواصلةِ مسار العزة ولن تدفع بلادَنا لتقديم اية تنازلات واتاوات لاحد .

قدس ..

صحيفةُ قدس كتبت عن انتشار انباءٍ وتقاريرَ وحتى شائعاتٍ تتحدث عن وجودِ مسارٍ للتطبيع بين السعودية وكيانِ الاحتلال باشرافٍ ووساطةٍ امريكية , وجاء في مقال الصحيفة ( التطبيع الإجباري .. ربما في وقت آخر)..هناك تركيز من قبل بعض المحافل الاعلامية الغربية والعبرية يوحي بوجود اتفاق غير مكتوب للعمل على التطبيع بين السعودية وهذا الكيان. لكنْ ..

هناك رؤية تقول إن لدى السعودية تحفظات جدية عديدة بشأن التطبيع رغم الإلحاح الأمريكي, وأن الموضوع ليس بهذه السهولة.

وحسب هذه الرؤية تنبع التحفظات السعودية من واقع ان الشعوب العربية والاسلامية ترفض جملتا وتفصيلا ايَّ تطبيع مع الكيان وهذا ينطبق على الشعب السعودي بالتاكيد , وتجاربُ مصرَ والاردن اللتين اقامتا علاقاتٍ مع الكيان منذ عقود دليلٌ صارخ على هذا الواقع. الى جانبِ ذلك انعكست التحفظاتُ السعودية بطرحِ الرياض شروطا على الجانبِ الامريكي بشأن التطبيع تَعرِفُ السعوديةُ مسبقا اَنَّ تل ابيب سترفضها وخاصة شرطَ حلِ الدولتين. ويَبقى ان ننتظر لنرى ما ستؤول اليه الامورُ في المستقبل.

خراسان ..

في الشأن اليمني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( حركة أنصار الله تنذر الأمريكيين ).. اعلنت حكومة الانقاذ بصنعاء أن القوات اليمنية المشتركة تراقب بدقة تحركاتِ القِطَعِ البحرية الامريكية بالبحر الاحمر وباب المندب وخليج عدن. اِنَّ هذا الاعلان يكشف عن قلقِ حركة انصار الله اليمنية من تزايدِ التحركات العسكرية الامريكية قربَ المياه الاقليمية اليمنية وحول الجزرِ اليمنية بالبحر الاحمر.

إن أمريكا تتحرك في الواقع في إطار تشديد الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على اليمن والشعب اليمني المظلوم.

ان بيان الحكومة اليمنية الاخير حمَلَ انذارا صريحا لامريكا من مغبة قيامِها باي عدوان على اليمن.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( إساءة جديدة للقرآن الكريم بالدنمارك )..عمدت مجموعة " الوطنيون الدنماركيون" العنصريةُ المتطرفة لتكرر جريمةَ اِضرامِ النار بنسخةٍ من المصحف الشريف مقابل السفارة التركية بكوبنهاغن هذه المرة وايضا في ظلِ توفير الشرطة للحماية اللازمة كالعادة .

يبدو واضحا أن كل أجواء الإدانة الإسلامية وحتى إستدعاء سفراء الدنمارك والسويد والتلويح بالمقاطعة لن توقف هذه الإساءات للمقدسات الإسلامية.

حكومتا السويد والدنمارك ستواصلان إبداء الاسف والتذرع بحرية الرأي لتجاوزِ عاصفة ردود الفعل الاسلامية الغاضبة من دون اتخاذ اي اجراء عملي لوقف هذه الجرائم التي تستهدف مقدسات نحو ملياري مسلم في العالم . ان على البلدان الاسلامية تفعيل تهديداتها بفرض مقاطعة اقتصادية لربما تستيقض استوكهولم وكوبنهاغن من سباتهما وربما تتوصلان لقناعة بجدية الرد الاسلامي .

ابرار ..

(أمريكا وإبتزاز العراق لحل الحشد الشعبي) . هذا ما جاء في تقرير لصحيفة ابرار يستند إلى محافلَ عراقية , وحسب التقرير ..

اكد موقع المعلومة العراقي ان الولايات المتحدة تمارس ابتزازا صارخا بشأن تفعيل اتفاقٍ سابق لشراء العراق اسلحة امريكية . , وحسب المعلومة ..

الأمريكيون إشترطوا على وفد عسكري عراقي حل الحكومة العراقية للحشد الشعبي لتفعيل صفقة شراء أسلحة أمريكية.

وترى محافل سياسية مقربة من تحالف الفتح ان الاجدر بالحكومة العراقية الغاء هذا الاتفاق برمته حفاظا على كرامة واستقلال العراق .

وحسب هذه المحافل عرقلت امريكا صفقة شراء العراق طائرات مقاتلة من فرنسا لتصعيد الضغوط على بغداد.