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السوداني: العراق لا يحتاج لوجود قوات أجنبية على أراضيه

السوداني: العراق لا يحتاج لوجود قوات أجنبية على أراضيه
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم أن العراق ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية تقاتل على أراضيه.

العالم- العراق

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في العراق عن السوداني قوله اليوم خلال لقاء مع قادة الصنوف في القوات المسلحة العراقية الذين شاركوا في عمليات تحرير محافظة نينوى من تنظيم “داعش” الإرهابي: “إن العالم مدين لتضحيات العراقيين في تلك المعركة، وذلك لأن عصابة داعش لم تستهدف العراق فقط، وإنما كانت مؤامرة أكبر في استهداف دول المنطقة”.

وأشار السوداني إلى أن فكر “داعش” المنحرف الذي خطط له في الدوائر المغلقة كان يُراد له أن يسود في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن “العراقيين صاروا بعد معارك التحرير أكثر وحدة من أي وقت مضى في مواجهة الإرهاب والفتن”.

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