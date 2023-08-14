الدفاع الجوي الايراني: نرصد كافة الطلعات الجوية في المنطقة وخارجها

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واضاف العميد صباحي فرد لدى تفقده قاعدة الرادارات "وحدت" في زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد) ان قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني صممت وصنعت واستعملت انواع منظومات الدفاع الجوي والمنظومات الرادارية والصاروخية ، وهي تقوم بالتدريبات اللازمة والتمارين العديدة لرفع مستوى جهوزيتها وهي تقوم بمهام المراقبة والدفاع عن سماء البلاد على مدار الساعة.

وفيما شدد العميد صباحي فرد على الدور الحيوي لقوات الدفاع الجوي في مراقبة حدود البلاد والحفاظ على امنها ، اشار الى الاهمية الاستراتيجية للحدود الشرقية وضرورة المراقبة المستمرة للطلعات الجوية المأهولة وغير المأهولة في المنطقة ، وقال : ان المواقع الرادارية لقوات الدفاع الجوي في كافة انحاء البلاد تقوم بتغطية بعضها البعض ونحن نستخدم مختلف انواع الرادارات وبمختلف الذبذبات في كافة مناطق الدفاع الجوي في البلاد".

واشار الى ان الرادار الوطني الموجود في موقع "وحدت" في زاهدان تم صنعه على يد العلماء الشباب في ايران وهو يتمتع بقدرات عالية جدا في مجال تبادل المعلومات الرادارية مع الشبكة الموحدة والذكية للدفاع الجوي في ايران.