مشروع مصري اردني.. هل سيغير مسير التفاوض الفلسطيني الاسرائيلي

وعقب استضافة مصر منذ قرابة أسبوع لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينة المختلفة، احتضنت مدينة العلمين اليوم قمة ثلاثية جمعت قادة مصر وفلسطين والأردن، للتباحث والتنسيق في ضوء المستجدات الراهنة علي ارض دولة فلسطين والأوضاع الاقليمية والدولية المرتبطة بها.

ويرى مختصون في الشأن العربي أن هناك مشروعاً تتحرك باتجاهه كلا من مصر والأردن بخصوص فلسطين لدعم صمود الشعب الفلسطيني المنهك سياسياً وامنياً واجتماعياً.

القمة الثلاثية تمخضت عن بيان ختامي حمل جملة من البنود الهامة كان في مقدمتها انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى تشديد القادة الثلاثة على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، ورفضهم الكامل لأية محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً.

