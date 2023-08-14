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باكستان على مفترق طرق الازمات الراهنة.. شاهد الفيديو

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

في الذكرى الـ 76 لاستقلال باكستان، ادى انوار الحق كاكر اليمين الدستورية كثامن رئيس وزراء مؤقت للبلاد، ليتسلم قيادة البلاد في واحدة من اصعب المراحل التي مرت عليها، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها في الوقت الراهن.

وقال محمد خان، نائب منتهية ولايته: "البلاد غارقة بالدين، ونحتاج قروض إضافية لسد عجز الاستيراد، وهناك انقسام سياسي حاد سببه اعتقال عمران خان في قضيته التي تستأنف لدى القضاء لذا المرحلة تحتاج حكمة واقتدارا ودعما شعبيا والا ستعيش باكستان فترة قاسية بكل المجالات، واخطرها سيناريو عرقلة الانتخابات المتوقع".

ووفق الدستور الباكستاني فإن الحكومة المؤقتة موكلة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بغضون 90 يوماً، فيما تواجه حكومة كاكر عائقاً إدارياً نظراً لقرار حكومة شهباز شريف المنتهية ولايتها، باعتماد اخر احصاء سكاني في الانتخابات، وبالتالي التأخير عن موعد الانتخابات الطبيعي.

وقال ستار عباسي عضو مجلس الشيوخ: "الحكومة السابقة سعت لتأخير موعد الانتخابات لضمان عودة زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف الفار من العدالة، وبنفس الوقت الذي يشكل ضمان اجراء الانتخابات في موعدها تحديا للحكومة المؤقتة، يشكل ضمان تطبيق العدالة بحق نواز شريف التحدي الأبرز".

وفيما تلقت الحكومة المؤقتة دعم بعض الأحزاب السياسية، تلقت أيضا انتقادات أخرى شككت بقدرتها على إدارة البلاد في الفترة الحساسة، لكن يبقى التعويل على شخصية رئيس الوزراء المؤقت الوسطية التي تمكن الحكومة من التقرب إلى جميع الاحزاب بمسافة واحدة.

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