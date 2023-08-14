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استقالة رئيس وزراء لاتفيا

استقالة رئيس وزراء لاتفيا
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء في لاتفيا كريسيانيس كارينس اليوم استقالته من منصبه جراء خلافات داخل الائتلاف الحكومي الحاكم في البلاد.

العالم- اوروبا

ونقلت وكالة فرانس برس عن كارينس قوله في مؤتمر صحفي: سأطلب من حزبي الوحدة الجديدة تقديم مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء، عازيا ًقراره إلى نقص التفاعل والحاجة إلى ائتلاف حكومي جديد.

وأعرب كارينس عن أسفه لقيام القائمة الموحدة والتحالف الوطني بعرقلة العمل من أجل الازدهار والنمو الاقتصادي.

يشار إلى أن حزب “الوحدة الجديدة” الموالي للغرب والذي يتزعمه كارينس تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة، وتحالف مع أحزاب “اللائحة الموحدة” لتشكيل الائتلاف الحكومي.

وحاول كارينس الذي يرأس الحكومة منذ عام 2019 مؤخراً توسيع التحالف عبر دعوة حزب اليسار الاشتراكي الديمقراطي إلى الانضمام للحكومة، لكنه تعرض لانتقادات حادة داخل التكتل الحاكم.

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