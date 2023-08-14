لبنان يجمد الحسابات المصرفية لحاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة

العالم-لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "هيئة التحقيق الخاصة قررت بالإجماع، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة، تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض سلامة وزوجته وأبنائه وشركائه، ماريان الحويك، وآنا كوزاكوفا، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان".

ووفقا للقرار، "سيتم رفع السرية المصرفية عن الحسابات تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، فرض عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، لافتة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.

يذكر أن رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.