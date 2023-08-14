اجتماع قيادي بين فتح والجهاد الإسلامي بمدينة غزة

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وشارك في اللقاء كل من أحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والشيخ خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وعدد من قيادات الحركتين.

وقال الطرفان إن اللقاء جاء في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الحركتين وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافا في البيان أنهما اتفقا على مواصلة اللقاءات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين أبناء وقيادات الحركتين في مواجهة الاحتلال واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته الباسلة وصون حقوقه المشروعة بما في ذلك تحرير أسراه وصون الحق في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.