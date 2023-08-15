بوتين يبعث رسالة لزعيم كوريا الشمالية يدعوه لتعزيز التعاون

العالم - روسيا

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة وجهها إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الذكرى الـ 78 ليوم تحرير كوريا من الإحتلال الياباني، قائلا: "إنني مقتنع بأننا سنواصل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم شعبينا ولصالح تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا عموما".

ومن جانبه، قال كيم في رسالته إن "روح التضحية البطولية التي أظهرها جنود الجيش الأحمر وأفراد الجيش الثوري الشعبي الكوري ستبقى جنبا إلى جنب مع تاريخ الصداقة القائم بين كوريا الشمالية وروسيا عبر الأجيال القادمة".

وأشار إلى أن "الصداقة والتضامن بين كوريا وروسيا سيتطوران إلى علاقة استراتيجية مدتها 100 عام، و"أننا سننتصر دائما دون فشل في رحلة تحقيق الأهداف والإنجازات المشتركة، حيث سيدعم كل من البلدين الآخر بقوة".

وفي وقت سابق، ذكر السفير الروسي في سيئول أندريه كوليك في حفل استقبال رسمي في السفارة بمناسبة يوم روسيا في يونيو الماضي، أن يون سوك يول هنأ بوتين أيضا بعيد روسيا الوطني.

وقامت اليابان بضم كوريا وحكمتها في الفترة من عام 1910 إلى عام 1945. وفي 15 أغسطس 1945، أعلن إمبراطور اليابان هيروهيتو استسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية.

ومنذ ذلك يحتفل كل من كوريا الجنوبية والشمالية، بهذا اليوم باعتباره يوم استقلال البلاد والتحرر من الحكم الاستعماري الياباني، إذ تخلت اليابان بموجب شروط الاستسلام عن مطامعها في أراضي شبه الجزيرة الكورية.

يذكر ان بوتين أرسل رسالة التهنئة لزعيم كوريا الجنوبية "يون سيوك يول"، أيضا مهنئا اياه بنفس المناسبة أي يوم "ذكرى التحرير" في بلاده .