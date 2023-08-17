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في بلد يعاني الأمية وتدهور التعليم.. كيف تغير "المكتبات المعلقة" حياة أطفال نيجيريا؟

في بلد يعاني الأمية وتدهور التعليم.. كيف تغير
الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

يعيش أكثر من نصف سكان نيجيريا الذين يقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميًا،وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.

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بالنسبة للكثيرين منهم، فإن أجورهم الضئيلة بالكاد تستطيع توفير ما يكفي من الطعام، مما يجعل توفير الكتب لأطفالهم أمرا صعبا.

وترى ترى كيمي أوجونسانيا مديرة مشروع بمركز تعليمي إلكتروني في لاغوس "إنه حل مبتكر لمشكلة عميقة في مجتمعنا"، أن المكتبات المعلقة يمكن أن تساعد الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض في المدارس على تحسين درجاتهم الدراسية والحصول على رؤية أوسع للعالم، وقالت "القارئ قائد.. سيكون للقارئ دائما عقلية واسعة، وسيؤثر كل هذا غالبا على التقدم الأكاديمي.

المكتبة البسيطة عبارة عن رف كتب مصنوع من قماش يتدلى على الحائط داخل الفصل، ويحتوي على 7 إلى 10 جيوب، كل منها يحتوي على ما بين 3 إلى 5 كتب بأحجام مختلفة.

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في بلد يعاني الأمية وتدهور التعليم.. كيف تغير "المكتبات المعلقة" حياة أطفال نيجيريا؟