تركيب 23 بوابة جديدة في معبر خسروي الحدودي عند مدخل الأراضي العراقية

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وقال فريبرز كرمي في تصريح للمراسلين اليوم الثلاثاء: من أجل تسهيل حركة زوار الأربعين الحسيني، بدأت عملية تركيب 23 بوابة ذات أربعة مستخدمين في معبر خسروي الحدودي عند مدخل الأراضي العراقية عند معبر المنذرية.

واضاف: في الوقت الحار توجد في معبر خسروي الحدودي 58 بوابة جاهزة لتقديم الخدمات لزوار الأربعين، ووفقا للتوقعات هناك 16 بوابة للاسناد وحالات الطوارئ ، وسيتم تفعيل هذه البوابات في حالة زيادة عدد الزوار.



وتابع قائلا : نحاول توظيف كل طاقاتنا حتى نكون مضيفًا جيدًا لزوار الامام الحسين (ع)، وقال: لحسن الحظ ، تتوفر شروط الاستضافة المناسبة لزوار الأربعين في محافظة كرمانشاه، وتم اتخاذ الترتيبات الأخيرة لذلك، وبامكاننا تقديم خدمات مختلفة وأفضل هذا العام لزوار كربلاء.