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لأول مرة.. بوتين يناقش أوضاع 'النيجر' مع زعيم دولة مجاورة لها

لأول مرة.. بوتين يناقش أوضاع 'النيجر' مع زعيم دولة مجاورة لها
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الكرملين منذ قليل عن حديث هاتفي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الانتقالي في مالي، حيث تناول الرئيسان عددا من القضايا من بينها الوضع الراهن في النيجر.

العالم - روسيا

وتابع المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي أكد على أهمية التسوية السلمية.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد أعلن، مساء الأحد الماضي، عن اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن البلاد"، وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال العقيد أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلاب، إن الحكومة النيجرية "جمعت حتى اليوم الأدلة الكافية لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

من جانبه قال وزير خارجية الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم، يوم أمس الاثنين، في مقابلة أجرتها معه محطات إخبارية، إن "هناك مذابح مع جحافل من الشباب المدفوعين بالكراهية العنصرية.. لهذا السبب فإنه من الضروري وضع حد لذلك، وإعادة النيجر إلى مسار السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي".

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