إيكواس: الحل العسكري جاهز لو فشلت الدبلوماسية في النيجر

العالم - خاص بالعالم

التهديدات المتكررة من قبل ايكواس تاتي في ظل خلافات شديدة بين اعضاءها حيث ترفض بعض الدول التدخل العسكري وتدعو الى مواصلة الحوار الدبلماسي لحل النزاعات او الانقلابات العسكرية في الدول الاعضاء.



عبد الفتاح موسى مفوض السلام والامن في المنظمة اكد خلال الاجتماع ان قوة دول المجموعة جاهزة للتدخل العسكري مضيفا انه تم تشكيل قوة احتياط عسكرية ستكون مهمتا التدخل في النيجر لكنه اشار ايضا الى وجود اختلافات داخل المجموعة.

قوةُ ايكواس العسكريةُ جاهزةٌ في حالِ فشلت جميعُ الحلولِ في النَيجرِ سيَجري استعادةُ النظامِ الدستوري في النَيجرِ بكلِ الوسائلِ المتاحةِ جميعُ الدولِ الأعضاءِ في المجموعةِ، ما عدا الدولَ الخاضعةَ لحكمٍ عسكري وكذلك الرأسَ الأخضر، مستعدةٌ للمشاركةِ في القوةِ الاحتياطيةِ التي قد تتدخلُ في النيجر.



هذا وكانت دول إيكواس لوّحت في اجتماعات سابقة بالتدخل العسكري لوضع حد للانقلاب في النيجر غير ان مصادر سياسية في المجموعة نفسها اكدت أن الانقسامات بين الدول الأعضاء حالت دون القيام بذلك.



في المقابل تعهد قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالتصدي لأي عمل عسكري قد تقدم عليه مجموعة إيكواس كما عمل القادة على حشد الاف الشباب وتجنيدهم في اطار خطة عسكرية لدفاع عن السيادة حسب تعبيرهم.

ورجحت العديد من المصادر أن يشارك في هذا التدخل العسكري اذا تم آلاف الجنود من نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين مضيفين ان العملية قد تستغرق أسابيع أو أشهرا للتحضير.



هذا ويرى العديد من المحللين ان التدخل العسكري في النيجر سيكون له انعكاسات كارثية على جميع الدول الافريقية خاصة دول الجوار.

كما رفض الاتحاد الأفريقي استخدام القوة العسكرية في النيجر، وذلك في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، حيث اكد رفضه استخدام القوة داعيا الى حلول دبلوماسية وفرض عقوبات على قادة الانقلاب.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...