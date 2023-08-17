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قائد الثورة: الحرس الثوري أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أهمية تحديد هوية العدو وعدم الوقوع في الخطأ في هذا المجال شكل أحد محاور كلمة قائد الثورة ألإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله المجلس الأعلى لقادة حرس الثورة الإسلامية.

العالم - خاص بالعالم

معتبراً أن من المشاكل التي يقع فيها البعض أحيانًا هو الخطأ في معرفة العدو مشيراً إلى أن الإمام الخميني الراحل (رض) وبما يمتلك من البصيرة. كان يقول: كلما لديكم من صراخ إطلقوه بوجه أمريكا.

قائد الثورة ألإسلامية وفي محور آخر وصف قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران بأنها أكبر منظمة لمكافحة الارهاب في كل العالم مشيراً إلى أن أحد الأمور المهمة في نشاط العدو هو تشويه صورة الحرس وصورة التعبئة لأنه لا يريد وجود مثل هذه النماذج والتعلم منها والالتحاق به.

سماحته أشار إلى أن الحرس وقف الى جانب الشعب في مختلف المجالات وتمكن من القيام بأنجازات عظيمة.وقدم مساعدة أساسية في الكوارث الطبيعية والنكبات مثل الزلازل والفيضانات وكورونا وما شابه ذلك. كما قام بالمساعدة على إزالة الحرمان من البلاد.

دور الحرس في مواجهة الأعداء شكل أيضاً محور خطاب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي خلال اجتماع اعضاء المجمع الاعلى لقادة ومسؤولي الحرس الذي أكد إن الحرس سينتقم لدماء شهدائه وسيطرد أميركا من المنطقة بالتأكيد.

مشيراً إلى ان كل هزائم استراتيجيات الأعداء في جغرافيا العالم الإسلامي هي مدينة لجهود الشهيد القائد قاسم سليماني الشامخ ورفاقه.

اللواء سلامي استعرض أيضاً قدرات وأداء الحرس في المجالات العسكرية والأمنية والاستخبارية والعلمية والاقتصادية والصحية والاعلامية والبناء وتقديم الخدمات وخلق الأمل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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