برلمان ليبيا يدين اشتباكات مسلحة وجرائم خطف في طرابلس ويطالب بوقفها فورا

العالم - ليبيا

ودعا مجلس النواب الليبي في بيان له،جميع الأطراف لوقف القتال فورا والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم محملا المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة منزوعة الشرعية والمتسببين والمشاركين في الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها.

وطالب البرلمان، البعثة الأممية في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين للخطر، ودعاها لشجب واستنكار هذه الجرائم.

من ناحيتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أمس، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.

وشهدت طرابلس أمس اشتباكات مسلحة بعد توقيف ما يسمى جهاز الردع التابع لحكومة الوحدة الوطنية المقالة من البرلمان، لآمر اللواء 444 محمود حمزة بناء على مذكرة توقيف من النائب العام بحسب قوله.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع خسائر مادية وإصابات حتى الآن، مع وقف حركة المرور وغلق المدارس والجامعات في العاصمة.