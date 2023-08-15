تحقيقات قضائية في ألمانيا بشأن تخريب 'السيل الشمالي'

العالم - اوروبا

ونقلت صحيفة "Die Welt" عن شولتس أثناء الحوار المدني في بوتسدام، أمس الاثنين: على قدر الإمكان سنتحقق من الذي نفذ ذلك".

وأضاف: "ولن نتخلى عن الدعوى، لأن النتيجة لا تعجبنا. لا يمكن أن يأمل أحد هنا بأي تنازلات".

وفي الوقت ذاته أشار شولتس إلى أنه لا توجد هناك أي أدلة على وقوف بريطانيا أو الولايات المتحدة وراء انفجارات "السيل الشمالي".

وتابع: " نحن حقا نريد توضيح ذلك"، مؤكدا أن النيابة العامة الألمانية تواصل التحقيق في هذا التخريب.

هذا وفي وقت سابق،كتبت مجلة دير شبيغل مقالاحول توصل المحققون الألمان وجهاز المخابرات الفيدرالي الألماني للمزيد من المعلومات التي تشير إلى ثمة أثر أوكراني في وقوع انفجارات خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وأكد المقال على أحد الأدلة المثيرة للاهتمام وهو رسالة بريد إلكتروني أرسلت لحجز "يخت أندروميدا"التي تشير المجلة إلى أن تتبع الرسالة "يقود إلى أوكرانيا".

وأشارت دير شبيغل لشركة مسجلة في بولندا قامت بحجز اليخت، وكما ورد سابقا، هذه الشركة مملوكة لأوكرانيين لم يتم تسميتهم.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق لديه نسخة من المستندات التي تم استخدامها لحجز اليخت،مشيرة إلى أن الصور الموجودة عليها "تقود لحساب أوكراني على الشبكات الاجتماعية".