ماذا ستفعل معادلة "العصر الحجري" للسيد نصرالله استراتيجياً بكيان الاحتلال؟

وقال فضل الله في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان السيد نصرالله عندما عبّر علناً عن هذه المعادلة، فهو صادق في قوله، نتيجة ان هناك ارث كبير من الصدق في كلام السيد نصرالله، فهو عندما يطلق الاقوال له القدرة على تحقيقها، ولهذا يعتبر الاعلان اهمية كبيرة جداً، وبالتأكيد سيدفع الكثيرين الى دراسة هذا الكلام، وسيكون محل تطبيق عند اول مناسبة، ما يعني ان مرحلة جديدة استثنائية بدأتها المقاومة.

واضاف، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي بدأ يتقلص تدريجياً بعد التوسع الكبير ابان الثمانينيات والتسعينيات، خاصة بعد ذكرى 2000 ولاحقاً 2006 والمعارك التي حدثت في غزة، معتبراً ان كل هذه الاحداث ادت الى مزيد من التطويق لهذا الكيان الذي يتخبط اليوم في ازماته.

ولفت الى ان هناك فرق بين الفكرة والقوة، بمعنى ان الاسرائيلي يملك القوة البحرية والجوية والبرية، ولكن المقاومة تملك الارادة بتفعيل قوتها رغم ان قوتها اقل، لكن اليوم عندما اعلن السيد نصرالله عن معادلة "العصر الحجري" فهذا يعني ان هناك مزايا نسبية تملكها المقاومة على مستوى القوة، وباتت تملك وسائل القوة والقدرة تؤذي الاسرائيلي، باعتراف الصهاينة انفسهم، وان المقاومة اصبحت المنظمة الاكثر فتكاً في العالم بحسب المقولة الامريكية، هذه المنظمة قادرة على تدمير مشروع غربي كبير كان يعدّ للمنطقة.

وتوقع ان يستنجد الصهاينة بالامريكان لايجاد حل ما، ولعل هذا ما يفسر الحراك الامريكي في المنطقة، معتبراً ان المقاومين اذا قاموا بتفعيل معادلة السيد نصرالله فسوف ينهار الكيان الاسرائيلي من الداخل قبل ان تبدأ تفعّل المعادلة نفسها.