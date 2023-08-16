بين ترامب وبايدن..رصاصات انتخابية بسلاح القضاء

العالم – البيت الأبيض

فترامب أصبح ربما بحاجة إلى مظلة ليست سياسية فقط، بل قضائية وربما شعبية، بعد اتهامه بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات في جورجيا عام 2020، تهمة لا تقل خطورة عن التهم السابقة التي يواجهها الرئيس السابق.



رصاصة مضادة صوبها الجمهوريون للرئيس جو بايدن، مع تقديم مشروع قرار في الكونغرس لبدء تحقيقات تمهد لإجراءات عزل بايدن بتهم كثيرة أيضا..منها الدعارة والمخدرات وسوء استخدام منصبه وتلقي رشاوى.



الرصاصة الجمهورية ستصيب أيضا هانتر بايدن، الذي فشل في إنجاز صفقة مع القضاء تجنبه المحاكمة، ما يجعله مجددا لاعبا سلبيا ربما في حملة والده الانتخابية.



وهكذا، قد تشهد الانتخابات الاميركية للمرة الأولى في تاريخها وجود مرشحين مثقلين بتهم قضائية وفضائح عديدة، ولكل منهما ما يكفيه من الملفات التي قد تنفجر في طريقه الى البيت الابيض في أي لحظة.



هذا الموضوع يحتل اولوية الناشطين على موقع إكس. ولدينا هنا تعليق من 'جون واغونر' الذي كتب. إذا كنت توافق على أن كل من ينتهك القانون يجب أن يحاسب، إذن أين دعواتكم لمقاضاة جو بايدن، وهيلاري كلينتون، وكومي؟. هناك الكثير من الأدلة على ارتكابهم جرائم أكبر بكثير مما تظهره لوائح الاتهام ضد ترامب.



وعلق'بيلي ميز' غرد. أفضل شيء يمكن أن يفعله كيفن مكارثي والجمهوريون لترامب هو الانتظار حتى أسابيع من الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، وبعدها يسقطون المطرقة على جو بايدن من خلال بدء التحقيق لعزله. هذا سوف يشكل صدمة له.



التعليق الاخير مع 'ترولز لث' وفيه. في جمهورية الموز، يجب أن يكون ترامب إما رئيسا أو في السجن. لا أن يواجه أكثر من أربع لوائح اتهام دون أي شيء فعلي



كما استعرض البرنامج رسوما ومن الرسوم الساخرة حول موضوعنا لدينا رسوم تناولت وضع كل من بايدن وترامب.



في الرسم الاول نرى ترامب المثقل بالدعاوى القضائية التي تلاحقه متقدما بفارق شاسع على منافسيه الجمهوريين لانتخابات 2024 وهنا الجمهوروين يقولون.. كلما زادت الدعاوى القضائية ضده كلما سبق الاخرين في الانتخابي.



في المقابل رسم يظهر وضع جو بايدن. بايدن ومعه الحزب الديمقراطي في سيارة الرئاسة، ويسير في طريق مكتوب عليه مسار خاطئ، ولا تدخل.. الحزب الديمقراطي هنا في حالة رعب وبايدن يقول اربع سنوات جديدة؟؟ لا مشكلة.

في الرسم الاخير يظهر جو بايدن وهو يغرق في قعر البحر حيث نرى حول رقبته حبلا مربوطا ومن الجهة الاخرة صخرة كبيرة مكتوب عليها هانتر، في اشارة الى تاثير قضية ابن بايدن على حملته الانتخابية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...