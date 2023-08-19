السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣
١٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس توجه تحذيرات الى الكيان الصهيوني

سرايا القدس توجه تحذيرات الى الكيان الصهيوني
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

وجهت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين في كلمة لها خلال مهرجان تأبين شهداء معركة "بأس جنين" مساء يوم الجمعة، تحذيرات الى الكيان الصهيوني.

العالم - فلسطین

وأكدت الكتيبة أن معركة "بأس جنين" قد "ثبتت معادلات ردع واضحة في وجه الجيش الإسرائيلي وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهضا وكبيرا في جنودهم وآلياتهم وحتى طائراتهم".

وقالت "كتيبة جنين" في بيان إنها تحذر الكيان الصهيوني من ارتكاب أي حماقة، مؤكدة أن السلاح سيبقى جاهزا للتصدي لأي عدوان على جنين.
وأضافت: "نحن ومعنا كل أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير".

وأوضحت في السياق أنها "لن تسمح بالمطلق لأي كان بأن يأخذ منهم سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته"، مشددة على أن السلاح سيبقى موجها نحو صدر العدو.

كما قالت الكتيبة إن معركة "بأس جنين" البطولية ثبتت معادلة جديدة، وكسرت عنجهية الاحتلال الصهيوني.

وتابعت بالقول: "كنا ولا زلنا السيف المسلط على العدو وما زالت كتيبة جنين ومعها أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير"، مشيرة إلى أنها صاحبة اليد العليا في كل مواجهة مع الجيش الصهيوني.

روابط ذات صلة

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

فلسطين.. تفاصيل التعذيب الذي تعرض له أصغر أسير بسجن الدامون

أکثر من 100 موقع في 'اسرائيل' ينضم الی التظاهرات

سرايا القدس 'كتيبة طولكرم': سطرنا صفحة من صفحات العز بوجه الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيكواس: اتفقنا على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر

لافروف: الأسلحة النووية بالنسبة لروسيا هي الرد الوحيد على التهديدات

تعاون ايراني روسي في مجال الحفاظ على الموارد المائية

سرايا القدس توجه تحذيرات الى الكيان الصهيوني

خلال 24 ساعة.... 18عملا مقاوما بينها 4 عمليات إطلاق نار بالضفة

ليبيا.. انسحاب قوات الردع واللواء 444 من مواقع الاشتباكات بطرابلس