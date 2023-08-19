السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-08-2023

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-08-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-08-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-08-2023

اجتماع رؤساء السلطات الثلاث بضيافة رئيس الجمهورية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-08-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-08-2023

زیلینسکی یقوم بأول زيارة للسوید ويطلب مقاتلات جريبين!

عبداللهيان: الاستعمار قديمه وحديثه يستخدم ذات النمط في محاربة الحركات الوطنية