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أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تحجز ما يعادل 45% من حصة مصر المائية

أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تحجز ما يعادل 45% من حصة مصر المائية
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية المصرية، عن تأثير الملء الرابع لسد النهضة على حصة مصر المائية هذا العام.

العالم - افريقيا

قال أستاذ الموارد المائية والري، الدكتور عباس شراقي، إن إثيوبيا تحجز ما يعادل 45% من حصة مصر المائية، كاشفا النقاب عن سبب عدم حدوث فيضان العام الحالي.

وقال في تصريحات له، مساء السبت، إن نسبة 85% من مياه النيل تأتي من إثيوبيا و15% من بحيرة فيكتوريا.

وأوضح أن إثيوبيا تحتجز 25 مليار متر مكعب مياه، وأن جزءا منها سيأتي لمصر في الأشهر المقبلة، طالما أن بوابتي التصريف مفتوحتان.

وقال إن عدم حدوث فيضان العام الحالي جاء بسبب حجز سد النهضة المياه منذ شهر يوليو حتى اليوم، ومتوقع استمراره في الملء الرابع حتى شهر سبتمبر".

وأوضح أن يوم 15 أغسطس الذي تحتفل فيه مصر بعيد "وفاء النيل" من كل عام جاء بدون فيضان، بسبب احتجاز المياه.

لكن رغم ذلك، قال إن العام المائي في مصر بدأ شهر 8 مع بدء أمطار الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر، بحسب شراقي.

وقال إن "السد العالي جعل أيام مصر كلها أعياد، لأن المياه تخرج يوميا منه".

وكان رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية المصرية محمد صالح أكد في تصريح سابق أن حصة البلاد من نهر النيل لم تتأثر حتى الآن بسد النهضة بفضل الفيضانات العالية، مع تفاؤل حذر حول التفاوض.

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أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تحجز ما يعادل 45% من حصة مصر المائية

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