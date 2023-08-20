روسيا تعتزم إنشاء مكتب تمثيلي في الجزائر

العالم - الجزائر

وأوضح نائب رئيس وكالة التعاون، بافيل شيفتسوف، أنّ "الجزائر أبدت استعدادها لاستضافة المكتب التمثيلي، فيما نجري حاليا محادثات نشطة بشأن هذه المسألة مع الجزائر".

وأكَّد شيفتسوف، أنّ الجزائر "بلد نهتم بفتح مكتب تمثيلي فيه، ولديها موقف إيجابي من الخطوة، وأبدت استعدادها الكامل لتأسيسه".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إعلانا بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين، حيث تعهد الرئيسان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنيّة.

كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون الهادف وزيادة الاعتماد على العملات الوطنيّة في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.