بطباعة نجمة داود .. الاحتلال يشوّه وجه معتقل مقدسي

العالم- فلسطين

والشاب عروة شيخ علي، من مخيم شعفاط في القدس، اعتقلته قوات الاحتلال أربعة أيام، قبل أن تفرج عنه بقرار محكمة الاحتلال في القدس اليوم الأحد.

وقال الشاب المقدسي شيخ علي: إنه خلال اعتقاله، انهال أفراد شرطة الاحتلال عليه بلكمات في جميع أنحاء جسده، وغطوا وجهه بقطعة قماش.

واعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على الشاب عروة شيخ علي من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وتركت على وجهه علامة “نجمة داود”، قبل الإفراج عنه وتحويله إلى الاعتقال المنزلي.

وزعمت شرطة الاحتلال، في أعقاب الكشف عن علامة “نجمة داود”، أنها “ناجمة على ما يبدو عن رباط حذاء أحد أفراد الشرطة وأن شيخ علي قاوم اعتقاله”، إلا أن معهد علوم الطب الجنائي الإسرائيلي قال إنه “لا توجد ملاءمة بين العلامة على وجه المعتقل وبين رباط الحذاء الذي عرضته الشرطة. ويبدو أن هذه العلامة هي نتيجة أداة أو أدوات معدنية”، وفق ما ذكره موقع عرب 48.

وفي أعقاب الكشف عن علامة “نجمة داود” على وجه الشاب المقدسي، حاولت قوات الاحتلال التهرب من ذلك بالزعم أنها ناجمة على ما يبدو من رباط حذاء أحد أفراد الشرطة، وأن شيخ علي قاوم اعتقاله، وفق موقع واي نت العبري.

ونقل الموقع العبري، عن مدير معهد علوم الطب الجنائي، أفنير روزينغيرتن، تأكيده أنه “لا توجد ملاءمة بين العلامة على وجه المعتقل وبين رباط الحذاء الذي عرضته الشرطة (قوات الاحتلال)… ويبدو أن هذه العلامة هي نتيجة أداة أو أدوات معدنية”.

وأضاف أن “رباط الحذاء لا يمكنه إبقاء علامة كهذه مع هوامشها النازفة دما، وهذا يجب أن تكون أداة (بضربة) مباشرة”.

من جانبه، قال المحامي أكرم أبو لبدة إن الحديث يدور عن حادثة عنيفة وخطيرة من قوات الاحتلال، 16 جنديا وصلوا إلى منزل الشاب، وبصورة مبهمة كل الكاميرات المثبتة على ملابسهم لم تعمل، والشرطة لا تملك تفسيرا لذلك.

وتابع المحامي أبو لبدة: “تمت تغطية عيون الشاب ومن ثم تم ضربه بوحشية. رواية الشرطة، التي لم يتم ذكرها في المحكمة، إنما تم ذلك بعد النشر في الإعلام عن القضية، هذه الرواية تثير الكثير من التساؤلات”.