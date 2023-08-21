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ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري ويكشف السبب

ترامب يؤكد عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهوري ويكشف السبب
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لن يشارك في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي تبدأ الأربعاء.

العالم - الأميرکيتان

واعتبر ترامب في رسالة على منصته "تروث سوشيال"، أن الأمريكيين يعرفونه جيدا وأنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

كما أشاد بما وصفه بأنه سجل ناجح جدا حققه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبا بأحرف كبيرة "لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!".

يذكر أن نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أظهرت أن 62% من الجمهوريين يريدون أن يمثلهم ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته شبكة CBS بالشراكة مع مؤسسة YouGov، إلى أنه بالرغم من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب، إلا أنه يتقدم على منافسيه عدة مرات في التصنيفات الشعبية بين الناخبين الجمهوريين، الذين سيحددون من سيمثل حزبهم خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.

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