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زيادة بالإطلاقات الى نهر دجلة...العراق يتجاوز الأزمة المائية

زيادة بالإطلاقات الى نهر دجلة...العراق يتجاوز الأزمة المائية
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

 أعلن وزير الموارد المائية في العراق عون ذياب، اليوم الخميس، ان تركيا زادت من إطلاقات نهر دجلة، فيما أشار قرب تجاوز العراق للازمة المائية.

العالم-العراق

وقال ذياب، في تصريح صحفي إن "هناك زيادة بالإطلاقات الى نهر دجلة"، منوها أن "الإطلاقات في نهر الفرات لاتزال قليلة".

وأوضح، أن "جهوداً كبيرة بذلتها الوزارة ساعدت في تجاوز الازمة منها نصب محطة ضخ كبيرة على الثرثار للاستفادة من الخزين المتاح في البحيرة لتعزيز نهر الفرات".

يشار الى ان هذا الاعلان يتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي الى العراق حيث زار بغداد أمس ووصل بساعة متأخرة ليلاً الى اقليم كردستان وتضمنت غالبية محادثاته مع الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية على عدة ملفات بين البلدين احدها ملف المياه ودعوات الجانب العراقي الى زيادة الاطلاقات المائية عبر نهري دجلة والفرات.

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زيادة بالإطلاقات الى نهر دجلة...العراق يتجاوز الأزمة المائية

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