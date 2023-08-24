زيادة بالإطلاقات الى نهر دجلة...العراق يتجاوز الأزمة المائية

العالم-العراق

وقال ذياب، في تصريح صحفي إن "هناك زيادة بالإطلاقات الى نهر دجلة"، منوها أن "الإطلاقات في نهر الفرات لاتزال قليلة".

وأوضح، أن "جهوداً كبيرة بذلتها الوزارة ساعدت في تجاوز الازمة منها نصب محطة ضخ كبيرة على الثرثار للاستفادة من الخزين المتاح في البحيرة لتعزيز نهر الفرات".

يشار الى ان هذا الاعلان يتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي الى العراق حيث زار بغداد أمس ووصل بساعة متأخرة ليلاً الى اقليم كردستان وتضمنت غالبية محادثاته مع الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية على عدة ملفات بين البلدين احدها ملف المياه ودعوات الجانب العراقي الى زيادة الاطلاقات المائية عبر نهري دجلة والفرات.