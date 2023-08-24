لابد لبريكس التوصل لصيغة بديلة للدولار + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" العالم لفت حسن منيمنة إلى أن العالم بات یتحول إلى الانتهاء من الأحادية القطبية، باتجاة ثنائية قطبية وليس تعددية قطبية، على الأقل على مستوى الصف الأول، حيث المنافسة الحاصلة للتو بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف أنه وفي الصف الثاني هناك بروز لعدد من القوى التي يمكن أن تصنف على أنها ليست بمصاف الصين والولايات المتحدة، ولكنها قادرة على التأثير الفاعل بشكل لم يشهده النظام العالمي في المرحلة السابقة.

وأشار إلى أن واشنطن لا تتوجس في طبيعة الحال من هذا الوضع، مضيفا: ولكن في واشنطن ومن ضمنهم جو بايدن وكذلك دونالد ترامب من يقول لا نريد أن نتخلى عن موقع القوة الأولى في العالم.. ولكنهما وكل من حواليهما يدرك بأن هذا الإصرار قد يتمكنوا من إنجاز بعضه، لبضعة أعوام ولكنه لن يكون دائما.. حيث الصعود واضح.

وقال منيمنة: القراءة الاستراتيجية الأميركية كانت ولا تزال بأنها أمام قوة صاعدة هي الصين، سوف تصل إلى الندية وقد تتجاوز الندية.. وكذلك أمام قوى هابطة لا تزال هي قوة عسكرية عظمى.. لكنها قد تقدم على مغامرات للتفاوض بين حجم الاقتصاد وحجم القوة العسكرية.

وقال علينا أن لا نصور المسألة وكأن بريكس في مواجهة الغرب الجماعي، أو في مواجهة الهيمنة و أميركا.

ونوه أن بريكس و: كي يتمكن من أي إنجاز لابد له من بديل للدولار، والتوصل إلى الصيغة التي يتحدث عنها الجميع، أي كيف نستبدل الدولار.. وهذا لا يعني انهيار الدولار.

واضاف أن العديد من الدول التي تسعى الانضمام إلى بريكس ليس من أجل التخلي عن الدولار، بل المسألة المهمة هو أن الانخفاض في الدولرة على المستوى الاقتصادي العالمي يجري تدريجيا.

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