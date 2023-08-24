حرب المسيرات الاوكرانية.. هل يعيد النزاع الى داخل روسيا؟

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. وقالت إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وواحدة أخرى فوق منطقة كالوجا الأكثر قربا من موسكو.

من جهته قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية: إن ضربة أصابت مدينة دنيبرو في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أسفرت عن سقوط عدد من المصابين لم يعرف بعد.

وبعد اعتراف المسؤولين الروس بوقوع هجومين أوكرانيين بطائرات مسيرة على المطارين العسكريين سولتسي في منطقة نوفجورود وشايكوفكا في منطقة كالوجا، أعلنت المخابرات الأوكرانية أن الهجومين في الآونة الأخيرة على مطارين روسيين دمرا قاذفتين من طراز تي.يو-22 وألحقا أضرارا بقاذفتين أخريين.

وفي سياق منفصل، قالت صحيفة دي فيلت الألمانية بأن القيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي لديها شكوك في إمكانية استعادة أوكرانيا لأي من الأراضي التي خسرتها في الحرب مع روسيا.

وشككت اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي وهي أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد، شككت بإمكانية استعادة السيادة الكاملة لأوكرانيا بالموارد المتاحة.