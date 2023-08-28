الطلبة يستقبلون العام الدراسي بمزيد من المعاناة في الأراضي المحتلة

العالم - خاص بالعالم

في كافة انحاء الدنيا يبدا العام الدراسي بشغف الطلبة وتوجههم الى مقاعد الدراسة املا في مستقبل افضل الا في الاراضي الفلسطينية يتحول العام الدراسي الى عذاب للطلبة الذين لا يعرفون ان كانوا في مناطق التماس مع المحتل او في المناطق المصنفة (ج) سيجدون مدارسهم ام سيجلسون فوق الركام.

في الخان الاحمر مدرسة يحاول القائمون عليها ان يحافظوا على بقائها ضمن ما يسمى مدارس الصمود، من الاطارات والطين بنيت المدرسة في منطقة يحاول الاحتلال ترحيل سكانها، لكن السكان يصنعون من كل شيء هنا سبيلا للبقاء

هنا الاطفال يحاولون ان يتجاوزوا المخاوف وان يحافظوا على مسيرتهم التعليمية ، فمن المسافات الطويلة تحت الشمس الحارقة الى المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يعتدون عليهم ، الى المباني التي لا تصلح للعيش البشري الى التهديد بهدم المدرسة من قبل الاحتلال ، كل هذه المخاوف يعيشها اطفال لم يتجاوزوا العاشرة من العمر.

مدارس التحدي والصمود هي معجزة فلسطينية وجزء من المعركة الدائمة.

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