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لن نقبل برئيس يحقق أهداف العدوان..

الشيخ نبيل قاووق: لبنان بحاجة لمشروع إنقاذي

الشيخ نبيل قاووق: لبنان بحاجة لمشروع إنقاذي
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد الشيخ نبيل قاووق، أننا "من موقع المسؤولية والواجب الوطني، لن نقبل بوصول رئيس جمهورية يحقق أهداف العدوان حرب تموز 2006".

العالم - لبنان

وأشار الشيخ قاووق، إلى أن "جماعة التحدي والمواجهة، يعرقلون كل ما فيه خير للبنانيين وكل ما فيه حل للأزمات التنموية والاقتصادية والسياسية".

ولفت قاووق الى أننا "نسعى بكل ما أوتينا من قدرة لإيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والانمائية المختلفة، والآخرون يعرقلون كل مسار للتوافق والحوار وأي انجاز وطني"، معتبرا أن "الفريق الآخر يريد من خلال رفع شعار المواجهة، أن ينتحب رئيساً للجمهورية يكون جسراً للمواجهة الداخلية، ونحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية يكون جسراً لانقاذ البلد والخروج من الأزمات، وهم برفع شعار المواجهة، يعبّرون عن أحقاد دفينة وهوس باستدعاء الفتنة من خلال التحريض والتوتير".

وذكر أن "هناك جهات خارجية طلبت المزيد من التحريض على "حزب الله" والمقاومة، والمزيد من التحريض على الفتنة والتوتير السياسي والميداني لأجل الوصول إلى أهداف سياسية، فهم يراهنون على إخضاع المقاومة ومجتمعها والفريق الداعم لها، ولكن هذا لا يفاجئنا، فالذين كانوا عام 1982 في الخدنق الإسرائيلي، هم أنفسهم كانوا في العام 2006 يراهنون على العدو الإسرائيلي، وهم أنفسهم راهنوا على الإرهاب التكفيري في سوريا وفي سلسلة جبال لبنان الشرقية".

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لن نقبل برئيس يحقق أهداف العدوان.. الشيخ نبيل قاووق: لبنان بحاجة لمشروع إنقاذي