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محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض الموجهة عن  سجن عمران خان

محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض الموجهة عن  سجن عمران خان
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

أسقطت محكمة باكستانية اليوم الاثنين قضية تحريض على العصيان موجهة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، حسبما أفاد محاميه وأمر محكمة.

العالم - باكستان

وكان خان (70 عاما) قد اتُهم في مارس آذار بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل لحد التحريض على العصيان.

وبعد الاستئناف الذي قدمه خان، قالت المحكمة العليا في بلوشستان إن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية لتوجيه تهم التحريض.

وقضت المحكمة بأن الاتهامات “بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني”، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.

وقال نعيم بانجوتا محامي خان في منشور على موقع إكس تعليقا على قرار المحكمة “الحمد لله”.

وكانت قضية التحريض من بين عشرات القضايا المرفوعة ضد خان منذ أن فقد السلطة بعد هزيمته في تصويت بالثقة في البرلمان في أبريل نيسان 2022.

وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، من المتوقع أن تحكم المحكمة العليا في إسلام آباد في استئناف قدمه خان لإبطال قرار إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الفساد.

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محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض الموجهة عن  سجن عمران خان

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