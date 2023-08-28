امريكا صنعت 'داعش' ليعيث ارهابا في بلاد المسلمين

العالم- لبنان

وأشار النائب جشي إلى أن "الأميركي المجرم المنافق صنع داعش بإقرار واضح من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ونسب ذلك إلى الرئيس السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيليري كلينتون.

واضاف جشي: ان الأميركي أتى بالدواعش والتكفيريين إلى المنطقة ولبنان، وتم تجميعهم من حوالي 80 دولة، وكان الهدف هو الاقتتال بين المسلمين أنفسهم وبين أبناء المنطقة، وزرع الفتن والأحقاد بينهم، وذلك لإضعاف وتمزيق محور المقاومة والممانعة، ليسهل على الأميركي والإسرائيلي ومن خلفه، إخضاع دول المنطقة وفرض شروطهما المذلة على شعبنا وأمتنا، وسلب ثروات المنطقة وخيراتها".

وأكد النائب جشي أن المقاومة اليوم رمز قوة ومنعة وكرامة هذا البلد، ونحن نريد انتخاب رئيس للجمهورية يحفظ موقع لبنان السيد الحر المستقل، والذي لا يضعف أمام التسلط والإملاءات الأميركية، ويحافظ على عناصر قوة وثروات هذا البلد، ويمكنه التواصل مع الجميع حتى نستطيع الخروج من الازمات التي يعاني منها شعبنا، ووجود المقاومة ضمانة لحفظ قوة لبنان وثرواته.