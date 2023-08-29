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انعقاد الاجتماع القنصلي المشترك الأول بين إيران وعمان في طهران

انعقاد الاجتماع القنصلي المشترك الأول بين إيران وعمان في طهران
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

انعقد الاجتماع القنصلي المشترك الأول بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان يوم الاثنين في طهران.

العالم - إیران

وترأس الاجتماع القنصلي المشترك الأول بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان عن الجانب الايراني المدير العام للشؤون القنصلية بالخارجية الإيرانية وعن الجانب العماني المدير العام للشؤون السياسية والقنصلية بوزارة الخارجية العمانية.

وفي هذا اللقاء، تم التأكيد على مواصلة المحادثات القنصلية، فيما رحب الطرفان بتوسيع العلاقات بين البلدين وجرت مناقشة قضايا ومشاكل الرعايا الإيرانيين في عمان فيما يتعلق بالعفو والإفراج عن السجناء الإيرانيين في عمان وحل مشاكل بعض الرعايا العمانيين في إيران .

كما تم التباحث والتأكيد على توقيع اتفاقيات بشأن نقل المحكومين بين البلدين، وقضايا تسهيل زيارات المواطنين في البلدين والحماية القنصلية، وتأكيد الطرفين على تقديم مزيد من المعلومات حول القواعد واللوائح المتعلقة بالإقامة والعمل ومقدار مبالغ النقد الاجنبي التي يحق للركاب حملها، فضلا عن حل مشاكل أصحاب اللينشات والزوارق.

وفي نهاية هذا الاجتماع تم التوقيع وتبادل محضر المفاوضات القنصلية.

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